Vrhniška občina od vlade zahteva celovit postopek okoljske presoje glede Kemisa

Vrhnika, 26. septembra - Občina Vrhnika v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za družbo Kemis, ki na Vrhniki skladišči in predeluje nevarne odpadke in kjer je 2017 prišlo do hude okoljske nesreče, od vlade zahteva celovit postopek okoljske presoje po pravilih evropske direktive Seveso. Pri tem opozarja, da Kemis pet let po nesreči še naprej deluje nemoteno.