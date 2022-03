Na Vrhniki sum okoljskega kriminala

Vrhnika, 25. marca - Analize vode v jarku ob Kompostarni Rosa na Vrhniki, ki je neobičajne barve in zelo smrdi, so potrdile, da gre za resno onesnaženje, iz prvih delnih analiz pa izhaja tudi, da voda "po svoji sestavi ustreza izcedni vodi iz kompostiranja". Na poziv občine so pristojni sprožili postopek suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničenja okolja.