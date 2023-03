V Turčiji tri tedne po potresu iz ruševin rešili psa

Istanbul, 2. marca - Tri tedne po smrtonosnem potresu z magnitudo 7,8 so reševalci iz ruševin porušene stavbe na jugu Turčije v sredo potegnili živega psa, so danes poročali lokalni mediji. Reševalci v mestu Antakya, prestolnici v potresu močno prizadete province Hatay, so nato psa Aleksa predali turškemu združenju za zaščito živali Haytap v mestu.