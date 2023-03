V Turčiji po potresu številne preiskave in aretacije

Istanbul, 3. marca - V Turčiji so v povezavi z uničujočim potresom in njegovimi posledicami doslej sprožili preiskavo proti 768 osumljencem in aretirali 237 ljudi, je danes poročala turška tiskovna agencija Anadolu. Med osumljenimi so predvsem gradbena podjetja in tudi župan močno poškodovanega okrožja Nurdagi v pokrajini Gaziantep, kjer je bilo žarišče potresa.