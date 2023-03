Slovenska karitas zbrala več kot pol milijona evrov za prizadete ob potresu v Turčiji in Siriji

Ljubljana, 3. marca - Slovenska karitas je do danes zbrala 573.345 evrov za pomoč prizadetim ob potresu v Turčiji in Siriji. Velik del zbranih sredstev je bilo preko Caritas Internationalis že posredovanih za prvo pomoč na prizadeta območja, so sporočili iz Slovenske karitas, ki nadaljuje zbiranje sredstev za pomoč prizadetim.