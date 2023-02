Na ločenih pogajanjih s Svizom brez dogovora glede stavkovnih zahtev

Ljubljana, 24. februarja - Po skupnih pogajanjih z vsemi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja so se nadaljevala še ločena pogajanja o stavkovnih zahtevah Sindikata, vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). Dogovora ni bilo, vladna stran naj bi do srede pisno odgovorila na Svizove predloge.