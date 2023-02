Sviz poziva k takojšnjemu reševanju pomanjkanja osebja v vrtcih in šolah

Portorož/Pragersko, 28. februarja - Skoraj 320 sindikalnih zaupnikov, ki zastopajo skupno 20.349 članov Sviza, zaposlenih v osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih, poziva vlado in ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, naj začneta takoj reševati vse večji primanjkljaj osebja v vzgojno-izobraževalnem sistemu, od vrtca do univerze, so sporočili iz Sviza.