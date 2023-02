Stavkovni dan Sviza 13. aprila, če do 8. marca z vlado ne sklenejo stavkovnega sporazuma

Ljubljana, 21. februarja - Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je danes sklenil, da bodo 13. aprila po dobrem letu izvedli še en stavkovni dan, če do 8. marca z vlado ne bodo podpisal stavkovnega sporazuma. Ob tem so kritični do zadnjega vladnega predloga, ki so ga prejeli v ponedeljek zvečer.