Rusija in Kitajska Zahodu očitata vsiljevanje stališč z izsiljevanjem in grožnjami

New Delhi, 2. marca - Zunanja ministra Rusije in Kitajske sta danes očitala Zahodu vsiljevanje svojih stališč z izsiljevanjem in grožnjami. Na dvostranskih pogovorih ob robu zasedanja zunanjih ministrov skupine 20 najmočnejših gospodarstev (G20) v New Delhiju sta tudi izrazila zadovoljstvo ob krepitvi dvostranskih odnosov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.