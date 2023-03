Indijski premier ob začetku srečanja G20 pozval k premostitvi razlik glede Ukrajine

New Delhi, 2. marca - Indijski premier Narendra Modi je zunanje ministre skupine največjih gospodarstev G20 danes pozval k enotnosti in premostitvi razlik glede Ukrajine. V govoru ob začetku zasedanja v New Delhiju je tudi izpostavil, da globalno upravljanje kriz, kot so podnebne spremembe, finančna kriza, pandemije, terorizem in vojne, v zadnjih letih ni bilo uspešno.