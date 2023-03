V Indiji začetek zasedanja zunanjih ministrov skupine G20

New Delhi, 1. marca - V indijski prestolnici New Delhi se bo danes začelo zasedanje zunanjih ministrov skupine največjih gospodarstev G20. Po pričakovanjih bo glavna tema pogovorov vojna v Ukrajini, razpravljali pa bodo tudi o naraščajoči revščini, podnebnih spremembah ter o energetski in prehranski varnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.