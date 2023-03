Blinken na srečanju G20 za obnovitev dogovora o izvozu ukrajinskega žita

New Delhi, 2. marca - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes na srečanju zunanjih ministrov skupine 20 največjih svetovnih gospodarstev G20 v New Delhiju pozval Rusijo, naj obnovi dogovor o izvozu ukrajinskega žita, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je očital Zahodu, da je to pobudo "brez sramu pokopal".