IEA: Izpusti ogljikovega dioksida lani vnovič rekordni

Pariz, 2. marca - Izpusti ogljikovega dioksida, povezani s proizvodnjo energije, so lani porasli za manj kot odstotek, a so bili vnovič rekordni. Rast je bila ob okrepitvi obnovljivih virov energije manjša od pričakovanj. Stroka je namreč ob energetski krizi in posledično večji rabi premoga predvidela slabše rezultate, navaja Mednarodna agencija za energijo (IEA).