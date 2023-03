Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne obeležuje 105-letnico

Ljubljana, 1. marca - Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, ki deluje pod okriljem Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, na današnji dan obeležuje 105-letnico. Ob tej priložnosti v prihodnjih dneh načrtujejo srečanje s predstavniki ministrstva za kulturo, na katerem bodo spregovorili tudi o financiranju knjižnice in ureditvi prostorov.