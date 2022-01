V Novem mestu razstava ob svetovnem dnevu brajeve pisave

Novo mesto, 10. januarja - V razstavnem prostoru Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Onstran svetlobe - razstava slik in fotografij slepih in slabovidnih avtorjev. Skupaj z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije so jo pripravili ob svetovnem dnevu brajeve pisave, so sporočili iz osrednje dolenjske knjižnice.