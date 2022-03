Simoniti v sklopu vladnega obiska tudi v MAO in na gradu Zaprice

Ljubljana, 8. marca - Minister za kulturo Vasko Simoniti se skupaj z drugimi predstavniki vlade mudi na delovnem obisku v severnem delu Osrednjeslovenske regije. Obiskal bo Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) v Ljubljani in grad Zaprice v Kamniku ter si v Ljubljani ogledal nove prostore Arhiva RS in Muzeja slovenske osamosvojitve.