Sava Turizem v odzivu na stavko: Upamo na nadaljnji dialog

Portorož, 28. februarja - Glavna skrb družbe Sava Turizem v času stavke je zagotoviti čim bolj nemoteno obratovanje hotelov na Obali ter čim bolj zajeziti negativne posledice za goste in poslovanje, so se na stavko sobaric in drugih zaposlenih v Hotelih Bernardin odzvali njihovi lastniki. Ob tem so obžalovali, da še ni prišlo do dogovora in se zavzeli za nadaljnji dialog.