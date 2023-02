Svet delavcev za razliko od sindikata za prenos sobaric v Hotelih Bernardin

Ljubljana, 20. februarja - Prenos sobaric v Hotelih Bernardin na zunanjega izvajalca Aktiva čiščenje, predviden za 1. marec, je v interesu lastnika hotelov, družbe Sava Turizem, so po pregledu postopkov sporočili iz sveta delavcev Save Turizma. Kot so zatrdili, bo varnost njihovih zaposlitev ostala enaka. Sindikat so pozvali, "da preneha s krnjenjem ugleda družbe".