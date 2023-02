Sobarice Hotelov Bernardin s stavko izrazile nasprotovanje prenosu na zunanjega izvajalca

Portorož, 28. februarja - Sobarice Hotelov Bernardin so danes s stavko in shodom na obmorski promenadi izkazale nasprotovanje prenosu delovnih razmerij z družbe Sava Turizem, ki jo lastniško obvladuje država, na zunanjega izvajalca. Od srede bodo namreč zaposlene pri podjetju Aktiva čiščenje. Podprli so jih drugi tudi zaposleni v Hotelih Bernardin.