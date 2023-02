Han pred stavko v Hotelih Bernardin: Ni zaman reklo, da smo turizem ljudje

Ljubljana/Portorož, 27. februarja - Če bodo hotela turistična podjetja ohraniti obstoječe in privabiti nove ljudi, je nujno, da jih nagradijo s spoštovanjem, primernimi delovnimi pogoji, socialno varnostjo in poštenim plačilom, je pred stavko v Hotelih Bernardin ocenil gospodarski minister Matjaž Han. Ni zaman reklo, da smo turizem ljudje, je dejal in obe strani pozval k dialogu.