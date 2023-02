Na Hrvaškem zaradi neurja in snega zaprte vse ceste iz Dalmacije proti notranjosti

Reka, 26. februarja - Na Hrvaškem so danes zaradi neurja in snega popoldne za vsa vozila zaprli vse ceste iz Dalmacije proti notranjosti države in obratno. Burja in orkanski veter sta največje preglavice povzročala na širšem območju Reke. Najmočnejši sunek vetra so zabeležili na mostu na Krk, in sicer 168 kilometrov na uro, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.