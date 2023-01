Promet na hrvaški obali ovira orkanska burja, v notranjosti sneg

Zagreb, 23. januarja - Sneg in močan veter tudi danes povzročata težave v večjem delu Hrvaške, kjer je na nekaterih delih cest in avtocest prepovedan promet za vsa vozila. V notranjosti države je vožnja ponekod otežena zaradi poledice. Zaradi snega so zaprti tudi nekateri deli cest v Črni gori. V drugih delih regije se je vreme umirilo.