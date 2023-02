Zaradi močne burje za nedeljo rdeče opozorilo za del hrvaške obale

Zagreb, 25. februarja - Na Hrvaškem so za nedeljo objavili rdeče opozorilo zaradi močne, mestoma orkanske burje s sunki vetra do 160 kilometrov na uro, za območje Reke in zahodne Istre, severne Dalmacije, Kvarnerja in Velebitskega kanala. Uprava za civilno zaščito ljudem svetuje izogibanje ogroženim obalnih območjem, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.