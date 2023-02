Orkanski veter povzroča težave na Hrvaškem, v Avstriji, BiH in Srbiji

Zagreb/Sarajevo/Dunaj/Beograd, 4. februarja - Iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije danes poročajo o močnem orkanskem vetru, ki podira drevje in lomi veje, ovira promet ter povzroča škodo. V BiH so po vsej državi razglasili oranžni alarm, na Bjelašnici pa je veter pihal celo s hitrostjo 133 kilometrov na uro. O težavah zaradi orkanskega vetra poročajo tudi iz Avstrije.