Arčon: EPK za slovensko skupnost v Italiji in italijansko v Sloveniji zagotovo povezovalen

Ljubljana, 24. februarja - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes v Ljubljani sestal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske v Sloveniji. Kot je dejal, je bil sestanek namenjen predvsem iskanju sinergij in vsebin, ki bi skupnosti povezovale. Ena takšnih je po njegovih besedah zagotovo Evropska prestolnica kulture.