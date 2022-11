Minister Arčon na obisku pri Slovencih v Londonu

London, 25. novembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes na obisku v Londonu, kjer se je udeležil okrogle mize o tem, kako pritegniti nadarjene Slovence iz tujine, srečal pa se je tudi s predstavniki slovenske skupnosti v Združenem kraljestvu, so sporočili iz urada vlade Slovence v zamejstvu in po svetu.

Minister je na okrogli mizi poudaril, da je vračanje Slovencev v domovino tematika, ki je poleg krepitve znanja slovenskega jezika, gospodarskega sodelovanja in medgeneracijskega povezovanja, ena od prioritet urada. Pri tem pa je poudaril, da Slovenija ne želi biti država zaprtih vrat.

"Želimo, da se naši državljani odpravijo v tujino, a da se oplemeniteni z znanjem in novimi izkušnjami tudi vrnejo in sodelujejo pri našem razvoju," je dejal na okrogli mizi, ki jo je urad pripravil v sodelovanju z britansko-slovensko gospodarsko zbornico.

Današnje srečanje je označil za odlično priložnost za pogled na že opravljeno delo na tem področju in razmislek o prihodnosti ter napovedal ustanovitev medresorske delovne skupine. Povratništvo je namreč skupna zgodba vseh resorjev, v tej zgodbi pa morajo biti pomemben člen tudi strokovnjaki iz diaspore, je dodal minister.

Arčon se je v prostorih slovenskega veleposlaništva v Londonu tudi srečal s predstavniki slovenske skupnosti v državi in častno konzulko Slovenije na Škotskem Ano Wersun. Ministru so predstavili svoje aktivnosti in izzive, s katerimi se soočajo, so še sporočili iz urada.