Iz brezna pod Macesnovo gorico izkopali 3200 okostij po vojni pobitih

Kočevje, 28. oktobra - Arheologi in vladna komisija za vprašanja prikritih grobišč so sredi oktobra zaključili izkop okostij iz brezna pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu. Domnevajo, da je to največje morišče Slovencev ob koncu druge svetovne vojne. Našli so okoli 3200 okostij, ki so jih začasno prenesli v hrambo v Kočevje, je danes povedal vodja komisije Jože Dežman.