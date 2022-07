Ob dnevu slovenskih markacistov obnovili poti od Gorjancev do Kočevskega roga

Ljubljana, 2. julija - Dvesto markacistov iz celotne Slovenije se je danes zbralo na dnevu slovenskih markacistov in obnovilo poti od Gorjancev do Kočevskega roga. Delo markacistov so danes predstavili tudi na novinarski konferenci. Prav tako so razglasili zmagovalko izbora Naj planinska pot 2022. Ta naziv je pripadel zelo zahtevni Hanzovi poti, ki vodi na Prisojnik.