V Kočevskem rogu načrtujejo počistiti 40 črnih odlagališč

Kočevski Rog, 26. maja - V Jamarskem klubu Novo mesto so v preteklih letih med pregledovanjem terena v Kočevskem rogu pogosto naleteli na črna odlagališča, predvsem v vrtačah in jamah. Skupaj so jih evidentirali 40, ki jih nameravajo zdaj skupaj z družbo Slovenski državni gozdovi počistiti. Na treh so to že naredili, druga bodo počistili v prihodnjih tednih.