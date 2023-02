Strokovni svet za socialno varstvo se je seznanil z načrtovano pokojninsko reformo in dolgotrajno oskrbo

Ljubljana, 23. februarja - Strokovni svet za socialno varstvo, ki ga je za spremljanje politike ter dajanje mnenj k razvojnim usmeritvam v socialnem varstvu imenoval minister za delo Luka Mesec, se je v sredo na svoji prvi seji seznanil s ključnimi nalogami ministrstev za delo in za solidarno prihodnost. To sta denimo pokojninska reforma in ureditev dolgotrajne oskrbe.