V Nigeriji danes volijo novega predsednika

Abuja, 25. februarja - V Nigeriji bodo danes potekale volitve, na katerih več kot 93 milijona volivcev izbira novega predsednika. Ta se bo med drugim moral spopasti z naraščajočo revščino, inflacijo in nasiljem v državi. Poleg predsednika bodo volili tudi vseh 109 članov senata in 360 članov predstavniškega doma. Prve izide je pričakovati čez dva do tri dni.