V napadih v Nigeriji vsaj 200 smrtnih žrtev

Abuja, 9. januarja - Nigerijske oblasti so danes sporočile, da so v zadnjem tednu v več napadih na severozahodu države oboroženi napadalci ubili najmanj 200 ljudi, še več tisoč pa jih je moralo pobegniti s svojih domov. To je bil hud udarec za oblasti, ki se trudijo vzpostaviti red v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.