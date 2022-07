V Nigeriji islamisti iz zapora osvobodili več sto ljudi

Abuja, 7. julija - Islamisti so v Nigeriji s pomočjo orožja in eksploziva vdrli v zapor blizu prestolnice Abuja in osvobodili več deset zaprtih tovarišev, kot tudi več sto drugih zapornikov, je v sredo sporočila nigerijska vlada. Ta je krivdo pripisala skupini Boko Haram, odgovornost za operacijo pa je prevzela Islamska država (IS).