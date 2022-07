Alžirija, Niger in Nigerija podpisali sporazum o plinovodu v Evropo

Alžir, 29. julija - Ministri iz Alžirije, Nigra in Nigerije so podpisali memorandum o soglasju o gradnji 4000 kilometrov dolgega plinovoda, je sporočil alžirski minister za energijo Mohamed Arkab. Države so tako oživile star projekt za prenos zemeljskega plina v Evropo prek saharske puščave, poroča nemška tiskovna agencija dpa.