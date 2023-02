Predlog za brezplačno kosilo za vse učence gre lahko v drugo obravnavo

Ljubljana, 23. februarja - DZ je danes z 51 glasovi za in nobenim proti odločil, da je predlog novele zakona o šolski prehrani primeren za nadaljnjo obravnavo. Z 49 glasovi za in petimi proti pa so kot primernega za nadaljnjo obravnavo ocenili tudi predlog sprememb zakona o osnovni šoli. Predloga je v DZ vložilo 5000 državljanov, v njihovem imenu pa Inštitut 8. marec.