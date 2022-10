Inštitut 8. marec s podporo več kot 5000 podpisov vložil predloga za brezplačna kosila osnovnošolcev

Ljubljana, 17. oktobra - Inštitut 8. marec je dopoldne v državni zbor prinesel več kot 5000 overjenih podpisov državljank in državljanov, ki so jih zbrali za vložitev predlogov sprememb zakona o osnovni šoli in novele zakona o šolski prehrani. S predlogoma želijo zagotoviti brezplačna kosila za vse otroke, je ob prihodu pred DZ pojasnila direktorica inštituta Nika Kovač.