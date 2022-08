SDS z zakonskima predlogoma za brezplačno šolsko prehrano in višje pokojnine

Ljubljana, 31. avgusta - Poslanska skupina SDS je v zakonodajni postopek vložila predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter novele zakona o šolski prehrani. S prvo novelo predlagajo dvig pokojninske osnove z 76,5 odstotka na 78 odstotkov povprečne mesečne plače, z drugo pa brezplačno malico in kosilo za vse osnovnošolce in srednješolce.