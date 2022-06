V SDS predlagajo uvedbo brezplačnih kosil za učence in dijake ter univerzalnega otroškega dodatka

Ljubljana, 2. junija - Poslanska skupina SDS je v sredo v DZ vložila predloga spremenjenih zakonov o šolski prehrani ter o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Prvi predvideva uvedbo brezplačnih kosil in subvencioniranih malic za osnovnošolce in dijake, drugi pa uvedbo univerzalnega otroškega dodatka, ki ne bi bil več vezan na dohodke in premoženje družine.