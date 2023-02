Guterres pozval k ustavitvi širjenja izraelskih naselbin na palestinskih ozemljih

New York, 22. februarja - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes pozval k ustavitvi širjenja izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. "Vsaka nova naselbina je še ena ovira na poti do miru," je dejal in dodal, da so vse naselitvene dejavnosti Izraela po mednarodnem pravu nezakonite, poroča francoska tiskovna agencija AFP.