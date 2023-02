Več zahodnih držav obsodilo napovedano legalizacijo judovskih naselbin na Zahodnem bregu

London/Berlin/Pariz/Rim, 14. februarja - Zunanji ministri Velike Britanije, ZDA, Francije, Nemčije in Italije so danes v skupni izjavi izrazili globoko zaskrbljenost zaradi odločitve Izraela o pospešitvi gradnje 10.000 novih stanovanj in začetku postopka za retroaktivno legalizacijo devetih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, ki so bile doslej po izraelski zakonodaji nezakonite.