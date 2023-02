ZDA izrazile zaskrbljenost zaradi napovedanih ukrepov Izraela

Washington, 13. februarja - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes sporočil, da so ZDA zelo zaskrbljene zaradi odločitve Izraela o pospešitvi gradnje 10.000 novih stanovanj in začetku postopka za retroaktivno legalizacijo devetih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, ki so bile doslej po izraelski zakonodaji nezakonite.