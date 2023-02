Izrael: Izjava VS ZN o izraelskih naselbinah zanika zgodovinsko pravico Judov

Jeruzalem, 20. februarja - Izrael je danes obsodil izjavo Varnostnega sveta Združenih narodov o izraelskih naselbinah na zasedenih palestinskih ozemljih in izrazil obžalovanje, da so ZDA izrazila podporo temu besedilu. Izjava zanika pravico Judov do življenja v njihovi zgodovinski domovini, so sporočili iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.