Svet delavcev RTVS: Vsak dan ohranjanja dosedanjega stanja na RTVS prinaša nove škodljive in nepopravljive posledice za delovanje javnega medija

Ljubljana, 20. februarja - V svetu delavcev RTVS ob začasnem zadržanju izvajanja dela novele zakona o RTVS opozarjajo, da vsak dan ohranjanja dosedanjega stanja prinaša nove škodljive in nepopravljive posledice za delovanje javnega medija. Prav tako za njegovo verodostojnost, transparentnost upravljanja in porabo javnega denarja, na kar so opozorili večkrat, poudarjajo.