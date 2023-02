Milinković: Sodišče dalo pravico do ohranjanja mandata nad pravico javnosti do obveščenosti

Ljubljana, 20. februarja - Predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS in vodja stavkovnega odbora Helena Milinković ocenjuje, da je ustavno sodišče z začasnim zadržanjem izvajanja dela novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) postavilo "ustavno pravico do ohranjanja mandata nad ustavno pravico javnosti biti informiran in obveščen".