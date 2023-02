V Inštitutu 8. marec odločitev ustavnega sodišča glede novele RTVS spoštujejo, a se z njo ne strinjajo

Ljubljana, 20. februarja - V Inštitutu 8. marec se z odločitvijo ustavnega sodišča glede novele zakona o RTVS ne strinjajo, a jo spoštujejo, saj je to temeljni princip delovanja pravne in demokratične države. "Danes podporo izražamo delavkam in delavcem javne RTV. Če bo treba, jih bomo podprli tudi s protestnim shodom," je dejala direktorica inštituta Nika Kovač.