Grah Whatmough: RTVS prvič po šestih letih poslovala pozitivno

Ljubljana, 16. februarja - RTVS je lansko leto zaključila pozitivno, kar se je po besedah v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha zgodilo prvič po šestih letih. Na pozitivno poslovanje so vplivali znižanje stroškov dela in prihodki iz tržnih dejavnosti, med negativnimi dejavniki pa sta nespremenjena višina rtv-prispevka in podražitev energentov.