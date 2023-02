Najhujša oblika multiple skleroze po opozorilu strokovnjakov nezdravljena bolezen

Ljubljana, 19. februarja - Zgodnje zdravljenje recidivno remitentne oblike multiple skleroze, ki je najbolj pogosta, lahko prepreči napredovanje bolezni in invalidnost, so navedli sodelujoči na posvetu v ciklu Odprti mikrofon za bolnike z multiplo sklerozo v četrtek v organizaciji podjetja Aetas. Pri nas so dostopna vsa zdravila tako kot v razvitem svetu, so poudarili.