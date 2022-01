Možnosti samostojne aplikacije zdravila dobrodošle za bolnike z multiplo sklerozo

Ljubljana, 26. januarja - V Sloveniji so bolnikom z multiplo sklerozo na voljo najsodobnejše oblike pomoči, med katere spadajo tudi biološka zdravila, ki si jih bolniki, za katere zdravniki tako ocenijo, lahko aplicirajo sami doma. To jim prinaša več neodvisnosti in svobode, kar kot prednost poudarjajo predvsem mlajši bolniki, so povedali na današnji novinarski konferenci.