Pred Berlinalom: Nazaj v ustaljene tirnice

piše Alenka Vesenjak

Berlin, 14. februarja - V nemški prestolnici se bo v četrtek z romantično komedijo She came to me ameriške režiserke Rebecce Miller začel 73. Berlinale. Po lanski izvedbi v živo, ki je bila zaradi pandemije velik organizacijski zalogaj, a hkrati tudi gesta, da kultura ne bo klonila, je letos spet vse tako, kot mora biti. S filmi, ki jih gleda sproščeno občinstvo.