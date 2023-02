Šabeder: Trenutno teče več kot 50 investicijskih projektov v zdravstvu

Ljubljana, 18. februarja - Predstavniki ministrstva za zdravje so članom odbora DZ za zdravstvo na nujni seji na zahtevo NSi v petek predstavili stanje investicij v slovenskem zdravstvu. Trenutno po besedah Aleša Šabedra teče več kot 50 projektov, zakon pa predvideva sredstva za UKC Ljubljana in Maribor, splošne in specialne bolnišnice, porodnišnice in specialne zavode.